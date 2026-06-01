❌ ✅ Encuesta | ¿Faltan medidas o efectivos en Ourense para prevenir o actuar contra los incendios urbanos provocados?

Así fue el voraz fuego que calcinó un edificio en A Ponte.

Los incendios en la antigua Casa de Baños y el edificio de Vicente Risco con Avenida de las Caldas abren el debate sobre la problemática en este aspecto y que medidas se deberían tomar para evitarlos. Queremos saber tu opinión.

El mes de mayo en Ourense cerró con un incendio en un edificio de piedra en las calles Vicente Risco con Avenida As Caldas. Un incidente que obligó a la rápida actuación de los bomberos y que provocó el derrumbe del tejado de la clínica dental en el bajo del edificio.

Este es el segundo incendio en este tipo de edificios que registró la ciudad en el mes de mayo tras el producido en la antigua Casa de Baños. Una situación llamativa y donde el factor de la okupación es común para ambos.

Ante este tipo de situaciones los vecinos piden ayuda para evitar que los edificios sean ocupados o bien desalojar a los inquilinos que okupan dichos inmuebles. Por su parte los bomberos siguen solicitando más ayuda mes a mes.

¿Y para ti? ¿Faltan medidas o efectivos en Ourense para prevenir o actuar contra los incendios urbanos provocados?