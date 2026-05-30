Dos incendios en pocas semanas reabren el debate sobre la ocupación de inmuebles abandonados en Ourense

El fuego en A Ponte afectó a un edificio de tres alturas con una clínica dental en la planta baja y dos pisos superiores, que se encontraba en situación de ocupación. El suceso obligó al rescate de cinco personas de los inmuebles adyacentes y provocó daños en edificios colindantes, según los primeros datos disponibles.

Se trata del segundo incendio en un corto espacio de tiempo vinculado a inmuebles ocupados o abandonados en Ourense, tras el registrado recientemente en la antigua Casa dos Baños en el entorno de la antigua cárcel de la calle Progreso, otro edificio deteriorado que ya había generado preocupación vecinal.

Aunque las causas de ambos fuegos se encuentran bajo investigación, la repetición de este tipo de episodios ha reabierto el debate sobre los riesgos asociados a la ocupación de edificios sin condiciones adecuadas de habitabilidad y al estado de conservación de numerosos inmuebles en desuso.

El vocal del SUP en el Consejo de la Policía, Roberto González, destaca en relación con este tipo de situaciones que “alrededor de estas ocupaciones terminan apareciendo numerosos delitos conexos y problemas de convivencia que afectan directamente a vecinos y barrios enteros”.

Vecinos de la zona han vuelto a expresar su preocupación por la presencia de inmuebles abandonados y por los riesgos que, según denuncian, pueden derivarse de su ocupación y deterioro.