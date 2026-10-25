❌ ✅ Encuesta | ¿Estás a favor de mantener el cambio de hora en España?

En la madrugada de este domingo, a las 3am los relojes españoles volvieron a marcar las 2am.

El cambio de hora vuelve a generar debate por sus efectos en el sueño, la salud y el ahorro energético, mientras crecen las voces que plantean mantener un horario fijo durante todo el año

El cambio de hora vuelve a abrir el debate en España. Como cada año, los relojes se ajustan para adaptarse al horario de invierno o al de verano, una práctica que busca aprovechar mejor las horas de luz, pero que también genera opiniones enfrentadas.

Sus defensores argumentan que el cambio permite ajustar las actividades cotidianas a la luz solar y aprovechar mejor las tardes durante los meses de verano. Sin embargo, quienes cuestionan esta medida señalan sus posibles efectos sobre el sueño, el descanso y los ritmos biológicos, además de las dudas sobre el ahorro energético que supone.

La posibilidad de mantener un horario fijo durante todo el año lleva tiempo sobre la mesa, aunque decidir entre el horario de verano y el de invierno también genera debate. Mientras tanto, millones de personas siguen adelantando o atrasando sus relojes dos veces al año.

Y tú, ¿estás a favor de mantener el cambio de hora en España?