❌ ✅ Encuesta | ¿Te has planteado prepararte una oposición para funcionario público de la Xunta?

El conselleiro de la Xunta en uno de los centros gallgos donde se realizan las oposiciones

La Xunta anunció el lanzamiento de una nueva oferta de empleo público con 1.200 plazas y queremos saber te ha planteado la posibilidad de prepararte una oposición para funcionario de la Xunta

En el último Consello de la Xunta, el organismo informó la aprobación para lanzar una nueva oferta de empleo público con 1.200 plazas donde el 70% de ellas serán de acceso libre. El 12% de las plazas estarán destinadas a personas con discapacidad.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, informó que con esta oferta la administración agota la tasa máxima de reposición que permite el Estado.

¿Y tú? ¿Te has planteado prepararte una oposición para funcionario público de la Xunta?