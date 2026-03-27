❌ ✅ Encuesta | ¿Le parece correcta la aplicación de la Ley eutanasia en el caso de Noelia Castillo?

Imagen de una manifestación en Madrid a favor de la eutanasia.

El caso de Noelia Castillo volvió a poner en el ojo de la opinión pública el debate sobre la eutanasia y todo lo que conlleva consigo la Ley de la Eutanasia

Este jueves, 26 marzo, sobre las 17:00 horas Noelia Castillo recibió la eutanasia tras haberla solicitado en 2024 y dos años donde el padre interpuso apelaciones para evitar la muerte de su hija.

Esta situación generó mucho debate. Existen quienes defienden que Noelia estaba en su derecho de decidir si continuar con su vida o no. En contraparte están aquellos que consideran erronea la decisión de aprobar la eutanasia en este caso.

¿Y a usted? ¿Le parece correcta la aplicación de la Ley eutanasia en el caso de Noelia Castillo ?