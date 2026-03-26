Noelia Castillo recibirá este jueves la eutanasia: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir"

Noelia Castillo, la joven barcelonesa de 25 años con paraplejia, recibirá este jueves 26 de marzo la eutanasia, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazase su paralización. El órgano europeo desestimó la petición presentada por su padre, que había recurrido a esta instancia tras agotar sin éxito todas las vías judiciales en España.

La propia Noelia había reafirmado su decisión en una entrevista concedida a Antena 3, emitida parcialmente esta semana. En ella, aseguraba que nunca tuvo dudas sobre el paso que quería dar y expresaba el desgaste acumulado durante el proceso, señalando su deseo de poder "irme ya en paz y dejar de sufrir".

El caso ha estado marcado por el conflicto entre la voluntad de la joven y la oposición de su padre, que desde el verano de 2024 ha intentado frenar la eutanasia a través de distintas acciones judiciales. Con la resolución del tribunal europeo, el procedimiento sigue adelante y se materializa este jueves.

El Tribunal Constitucional inadmitió el recurso del padre

El Tribunal Constitucional (TC) inadmitió de manera unánime el recurso presentado por el padre de una joven. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria, descartando el recurso por “manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable”, según informó la corte en un comunicado.

El padre había recurrido al TC tras la inadmisión de su recurso de casación por parte del Tribunal Supremo en enero, en el que pedía revocar la autorización de la muerte asistida de la joven. El Supremo avaló la capacidad de la paciente para decidir, basándose en informes médico-forenses y declaraciones periciales de varios especialistas que confirmaban su plena competencia para solicitar la eutanasia.

La joven, según los tribunales, cumple todos los requisitos legales: padece una enfermedad grave e incurable que le provoca un sufrimiento crónico e incapacitante, y ha manifestado de manera consciente su voluntad de acceder a la prestación de muerte asistida.

Antecedentes

En septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó parcialmente el recurso del padre, reconociendo el derecho de la familia a acudir a la justicia para intentar impedir la eutanasia. Sin embargo, el TSJC ya constató en ese momento que no existían motivos suficientes para cuestionar que la joven cumpliera con los elementos requeridos, respaldados por informes médicos que confirmaban su capacidad y deseo de solicitar la eutanasia.

La resolución del Constitucional cierra así la vía judicial del padre, dejando firme la autorización para que la joven acceda a la muerte asistida, en un caso que ha generado gran debate sobre la autonomía, dignidad y derechos de los pacientes.

La joven fue víctima de una agresión sexual múltiple y actualmente sufre una paraplejia irrevesible consecuencia de haber intentado quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Su deseo de tener una muerte asistida se trasladó a los tribunales a raíz de los recusos presentados por su padre y la organización Abogados Cristianos que llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos .