❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha podido ser impulsada por el régimen marroquí?
CRISIS MIGRATORIA
Ceuta está sobrepasada por la masiva llega de migrantes desde Marruecos, una situación que llevó al Gobierno a desplegar al Ejército para controlar el flujo de personas y la frontera. Ante esta situación queremos conocer tu opinión sobre que causa puede haber desatado esta crisis migratoria y si hay una influencia por parte del régimen marroquí.
España vive una crisis migratoria debido a la entrada de migrantes marroquíes en Ceuta donde más de 50.000 cruzaron en inicio la frontera este pasado jueves.
Con el paso de las horas más de 20.000 han regresado a Marruecos, pero aún así el Gobierno mantiene desplegados en la ciudad española a los militares para controlar el flujo de personas.
Una situación que ha provocado que países como Italia o Francia establezcan ciertas medidas en sus fronteras para evitar la llegada masiva de migrantes. Ante esta situación queremos saber tu opinión
¿Y tú? ¿Crees que la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha podido ser impulsada por el régimen marroquí?
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