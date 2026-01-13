❌✅ Encuesta | ¿Qué opinas acerca de la nueva regulación para controlar la difusión de imágenes manipuladas por la IA?

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) y su aplicación en los llamados "deepfakes", así como su implementación como herramienta para hacer "ciberbullying" ha generado el debate y regulación de esta

El Gobierno ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto que reforma la Ley del Derecho al Honor para adaptarla al impacto de la inteligencia artificial y de los contenidos de true crime.

El texto considera ilegítimo el uso sin autorización de imágenes o voces generadas o manipuladas mediante IA y establece límites más estrictos para evitar que los autores de delitos utilicen su crimen con fines narrativos o de autopromoción, independientemente de si obtienen o no beneficios económicos. Con ello, el Gobierno busca reforzar la protección de las víctimas y actualizar un marco legal que no contemplaba los riesgos tecnológicos y mediáticos actuales.

