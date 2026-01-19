❌✅ Encuesta | ¿Qué opinas de la entrada en vigor del abono único de transporte?

El abono único de transporte tiene un coste de 60 euros al mes para adultos y 30 euros para jóvenes menores de 26

El abono único de transporte, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre y vigente desde el 19 de enero, permite viajar de forma ilimitada por todo el país en los transportes de titularidad estatal. Por 60 euros al mes para adultos, 30 euros para jóvenes menores de 26 años y gratis para niños, incluye Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales, así como varios servicios AVANT específicos como Ourense-A Coruña, Madrid-Salamanca, Alicante-Murcia y Barcelona-Tortosa. Puede adquirirse en estaciones y a través de los canales digitales de los operadores, además de una página web habilitada por el Gobierno para ofrecer información detallada.

Esta iniciativa deberá ser validada por el Congreso en los próximos 30 días. El Gobierno espera que en los próximos meses se sumen también autobuses urbanos y redes de metro. Mientras tanto, el nuevo abono es compatible con los títulos subvencionados que ya ofrecen los gobiernos autonómicos.