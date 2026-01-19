El abono único de transporte entra en vigor: todo lo que debes saber

Los usuarios de los Avant a Santiago y A Coruña serán los grandes beneficiados del nuevo abono.

Este lunes 19 de enero entró en vigor el abono único de transporte que permitirá a los españoles viajar por todo el país en transportes de titularidad estatal. Este medida fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.

¿Qué es el abono único de transporte?

El abono único de transporte es una iniciativa que pretende facilitar y fomentar la movilidad por todo el país a través de vehículos de titularidad estatal.

Con este se asegura un acceso ilimitado a autobuses, trenes locales y regionales. Este entra en vigor a partir de este 19 de enero debido a un real decreto y que el Congreso deberá de validar en los próximos 30 días.

Precios y transportes incluidos

El coste de ese es de 60 euros al mes en caso de los adultos mientras que los jóvenes menores de 26 años se benefician de un descuento de 50% con un coste de 30 euros al mes.

Los niños por su parte viajarán gratis.

Los transportes que este abono único incluye son: Cercanías, Media Distancia y los autobuses estatales.

Entre los trenes de Media Distancia se incluyen: el AVANT entre Ourense y A Coruña, el servicio AVANT entre el origen destino Madrid-Salamanca y el servicio AVANT de media distancia entre Alicante y Murcia y el Avant Exprés de Barcelona a Tortosa.

¿Dónde solicitar el abono?

Este se puede adquirir de manera presencial en las estaciones de trenes y autobuses estatales, así como en los canales web y digitales de estos mismos operadores.

También el Gobierno de España ha habilitado una página web en la que puede consultarse toda la información respecto a esta medida que entra ya en vigor.

Un primer paso

Esta medida es un primer paso y desde el gobierno se espera que a lo largo de los próximos meses las comunidades autónomas se vayan sumando para que autobuses urbanos o las redes de metro puedan también estar incluidas en este abono único.

Por el momento el abono único es compatible con los abonos subvencionados por las comunidades autónomas.