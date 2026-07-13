❌ ✅ Encuesta | Con Ourense liderando el sector de las residencias en Galicia, ¿cómo valoras esta alternativa para los mayores en soledad?

Residentes durante las horas de ocio en un centro de mayores.

La provincia cuenta con más de 7.000 plazas para atender en sus residencia y centros a los mayores. Y es que uno de cada tres mayores de 80 años vive en soledad residencial en la provincia. Ante esta situación queremos conocer tu opinión sobre las residencias como alternativas para combatir la soledad de los mayores.

La provincia de Ourense supera el estándar marcado por la OMS de cinco camas para mayores en sus residencias por cada cien, lo hace con 6 camas por cada cien habitantes.

Esto coloca a la provincia a la cabeza en Galicia en oferta de residencias y centros mayores con más de 7.200 plazas. Una opción que ayuda a combatir la soledad residencial de la tercera edad en Ourense.

Uno de cada tres mayores de 80 años vive solo en su vivienda, una cifra bastante elevada. Por ello cada vez más las residencias ourensanas se convierten en una opción para que no se encuentren solos nuestros mayores

¿Y tú ? ¿Cómo valoras esta alternativa para las personas mayores en situación de soledad?