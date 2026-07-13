Final de curso

Termina el curso escolar, como cada junio, entre abanicos improvisados y aulas convertidas en hornos. Otro año más en el que el sistema educativo demuestra su extraordinaria capacidad para resistir… sin cambiar.

Los docentes se marchan a su merecido descanso. Nada que objetar. La cuestión es si, entre evaluación y evaluación, alguien se detiene a evaluar el propio sistema. Porque, a estas alturas, conviene preguntarse: ¿seguimos formando ciudadanos o simplemente gestionando inercias?

Se nos ha repetido hasta la saciedad que la enseñanza es vocacional, casi un sacerdocio laico al servicio del bien común. Sin embargo, el resultado dista bastante de ese ideal: jóvenes que encadenan empleos precarios, una desconexión cada vez más evidente entre formación y realidad laboral, y un modelo que parece diseñado para un mundo que ya no existe.

Quizá la pregunta incómoda no sea solo qué falla, sino quién está dispuesto a incomodarse. Sorprende el escaso cuestionamiento de un sistema que acumula síntomas de agotamiento. La rutina, la burocracia y cierta resignación pesan, demasiadas veces, más que cualquier voluntad de cambio.

Mientras tanto, septiembre regresará con puntualidad: libros más caros, familias ajustando presupuestos y un engranaje que vuelve a ponerse en marcha sin haber revisado sus piezas. Todo listo para producir, un año más, conocimiento que envejece antes incluso de ser evaluado.

Y así, entre calor, costumbre y silencio, seguimos llamando educación a lo que en demasiadas ocasiones no es más que repetición. Los políticos no van a cuestionar el sistema educativo. ¿Lo harán los padres, el profesorado o los alumnos? A juzgar por la inercia general, parece poco probable. Mientras tanto, la vulnerabilidad -educativa, laboral y social- sigue creciendo en este país con una eficacia que el propio sistema educativo ya querría para sí.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)