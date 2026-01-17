❌✅ Encuesta | ¿Tiene Ourense las mejores fiestas gastronómicas de toda Galicia?

Galicia es una comunidad donde la gastronomía forma parte esencial de su identidad cultural. A lo largo del año, las cuatro provincias celebran numerosas fiestas dedicadas a productos locales, recetas tradicionales y vinos con denominación de origen.

En la provincia de A Coruña, destacan la Festa do Queixo de Arzúa, la Festa do Polbo de Mugardos, la Festa do Percebe de Corme y la Festa da Filloa de Lestedo, todas ellas muy vinculadas al producto artesanal y al recetario popular.

La provincia de Lugo aporta citas tan reconocidas como la Festa do Bonito de Burela, la Festa do Capón de Vilalba, la Festa do Queixo San Simón da Costa y la Festa da Troita de A Pontenova, ejemplos claros de cocina de interior y tradición ganadera y fluvial.

Por su parte, Pontevedra cuenta con algunas de las celebraciones más mediáticas, como la Festa do Marisco de O Grove, la Festa do Albariño de Cambados, la Festa da Lamprea de Arbo y la Festa do Choco de Redondela, donde el mar y el vino son los grandes protagonistas.

Finalmente, Ourense reúne fiestas de enorme prestigio gastronómico, como la Festa do Botelo de O Barco, la Festa do Polbo de O Carballiño o la Festa do Viño do Ribeiro en Ribadavia, celebraciones que combinan producto, tradición, entorno rural y una fuerte participación popular.

Y tú, ¿crees que las de Ourense se llevan la palma en toda Galicia?