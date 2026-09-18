❌ ✅ Encuesta | ¿Qué te parece que se informe a los pacientes del coste de su atención sanitaria?

El Sergas ya informa a los pacientes de los costes de cada atención sanitaria. La app sanitaria contempla desde el coste de 27 euros que supone una consulta de enfermería a 256 euros que costaría la asistencia en un PAC.

Desde el pasado lunes, los usuarios del Sergas pueden conocer el coste de los servicios sanitarios requeridos. Tras aprobarse en el Consello de la Xunta, la app Sergas Móbil es el canal por el cual se pueden conocer dichos datos.

Esta nueva función de la aplicación móvil del sistema sanitario gallego permite a los usuarios conocer los costos de cuatro bloques: atención primaria, el punto de acceso más habitual de los usuarios a la atención médica con costos desde los 27 euros hasta los 69 por una consulta.

Otro de los bloques que se van a ir activando con el paso de las semanas es el de atención especializada cuyo coste medio ronda los 100 euros. Los otros dos bloques son asistencia a un PAC cuyo coste puede rondar los 256 euros o urgencias y por último el coste de los medicamentos que asume el paciente y el que asume directamente el Sergas.

La Xunta afirma que estas cifras son orientativas y son estimaciones generales basadas en el concepto y cantidad de actos sanitarios registrados.

Y a ti, ¿qué te parece que se informe a los pacientes del coste de la atención sanitaria?