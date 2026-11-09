❌ ✅ Encuesta | ¿Qué te parece la posible derogación de la Ley Trans?

Un grupo de personas durante una manifestación contra las agresiones a personas Lgtbi+ y la amenaza a sus derechos.

El reconocimiento de la identidad de género y las condiciones para modificar el sexo en el Registro Civil vuelven a estar en el foco de la actualidad. La posible marcha atrás de la normativa abre un nuevo debate sobre los derechos y su regulación.

La Ley Trans vuelve al centro del debate político en España tras la propuesta de derogarla si se produce un cambio de Gobierno. La norma, que regula el reconocimiento de la identidad de género y permite modificar el sexo registral sin necesidad de informes médicos ni tratamientos hormonales, vuelve a generar debate sobre su alcance y sus posibles modificaciones.

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Y tú, ¿qué opinas de la posibilidad de derogar la Ley Trans?