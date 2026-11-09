DERECHOS SOCIALES
❌ ✅ Encuesta | ¿Qué te parece la posible derogación de la Ley Trans?
DERECHOS SOCIALES
La Ley Trans vuelve al centro del debate político en España tras la propuesta de derogarla si se produce un cambio de Gobierno. La norma, que regula el reconocimiento de la identidad de género y permite modificar el sexo registral sin necesidad de informes médicos ni tratamientos hormonales, vuelve a generar debate sobre su alcance y sus posibles modificaciones.
Y tú, ¿qué opinas de la posibilidad de derogar la Ley Trans?
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