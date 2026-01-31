❌✅ Encuesta | Prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 15 años, ¿estás a favor o en contra?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ante la potencial ley que prohíbe el uso de las redes sociales a los menores de 15 años dijo que: “las mentes de nuestros hijos no están en venta”

La cámara baja del Parlamento francés aprobó este pasado lunes, 26 de enero, con amplia mayoría un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años en el país galo. El texto fue respaldado por el Gobierno y por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Según trascendió el documento está previsto que entre en vigor en septiembre de 2026.

De lograrse Francia se convertirá en el primer país europeo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. El único otro estado del mundo que tiene en su sistema legislativo esta medida es Australia.

¿Y tú? ¿Estás a favor o en contra de la medida?