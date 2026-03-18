Sesión Magistral del Cineclub Padre Feijoo

Inmenso acierto el de los responsables del Cineclube Padre Feijoo de Ourense al acompañar la proyección de la monumental “Sátántangó” (Béla Tarr, 1994), con una duración de mas de siete horas, que contó con una sabrosa experiencia gastronómica que, además de introducir a los espectadores en la cultura húngara, traslada la reflexión de la cinta sobre la relación entre el individuo y la colectividad al ámbito de la exhibición cinematográfica, que, le pese a quien le pese, es ante todo una experiencia compartida.

Porque -no lo olvidemos-, una película es, además de contenido y forma, comunicación y encuentro. Enhorabuena por tan feliz iniciativa.

Monserrat Rosell Pujol

(Ourense)