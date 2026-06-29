❌ ✅ Encuesta | Tras los terremotos en Venezuela, ¿conoces los puntos en Ourense que están recogiendo ayuda para enviar al país?

Ourense cuenta en su censo con 11.000 venezolanos. Muchos de ellos se están movilizando para enviar ayuda a su país tras los dos terremotos que han dejado, por el momento, más de 1.400 muertos. En la ciudad hay varios puntos para llevar ayudar para enviarla al país, ¿los conoces?

Venezuela quedó sacudida por dos terremotos que han dejado más de 1.400 muertos y más de 3.500 desaparecidos, dejando al país en ruinas y reclamando ayuda para rescatar personas, levantar escombros, etc. Además, los daños materiales en La Guaira y otros puntos dejan en una situación de emergencia al país.

Ourense, es una de las localidades en España que más venezolanos tiene en su censo. Son más de 11.000 los que forman la comunidad venezolana en Ourense y que están sumando fuerzas en la ciudad para recoger ayuda humanitaria que enviar a su país para ayudar a sus compatriotas.

¿Y tú? ¿conoces los puntos en Ourense que están recogiendo ayuda para enviar a Venezuela?