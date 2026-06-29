Exteriores eleva a 17 los españoles muertos y 150 desaparecidos durante los terremotos de Venezuela

Los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela dejaron hasta el momento 17 españoles fallecidos, según la actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores divulgada a última hora de la tarde de ayer. Exteriores confirmó que 150 españoles continúan desaparecidos, mientras que 12 permanecen localizados bajo los escombros, donde los equipos de rescate mantienen centrados sus esfuerzos. Asimismo, el avión que trasladó a los rescatistas coordinados por Protección Civil emprendió el regreso a España con 29 ciudadanos españoles.

El titular de Exteriores, José Manuel Albares, informó de que la sala de crisis del ministerio, activada inmediatamente después del terremoto, recibió ya 518 llamadas, a las que se suman otras 530 realizadas a los teléfonos de emergencia y líneas habilitadas por el Consulado de España en Caracas.

Confirmó que 150 españoles siguen desaparecidos, mientras que 12 están localizados bajo los escombros

Por ello, hizo un llamamiento para que cualquier familiar o persona que tenga noticias de un español que pueda encontrarse en situación de necesidad en Venezuela contacte con los teléfonos de emergencia habilitados por el ministerio y la red consular para facilitar la localización y asistencia. Insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen con los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

En este sentido, Albares también pidió a los ciudadanos que deseen colaborar con los afectados que canalicen su ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).