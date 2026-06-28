❌ ✅ Encuesta | ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales?

OCIO DIGITAL

Pasar horas pegados a la pantalla devorando contenido digital transforma nuestra relación con las redes sociales

Una persona usa el teléfono móvil.
Una persona usa el teléfono móvil. | David Zorrakino

El uso de plataformas móviles no deja de crecer y abrir una aplicación en cada rato libre se ha convertido en un acto casi inconsciente. El auge de los formatos dinámicos y los algoritmos personalizados consiguen que pasemos horas devorando contenido sin apenas darnos cuenta. Esta tendencia plantea un debate abierto sobre la desconexión real y cómo este constante estímulo digital está transformando por completo la gestión de nuestro tiempo de ocio.

¿Y tú? ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats