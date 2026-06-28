❌ ✅ Encuesta | ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales?
OCIO DIGITAL
Pasar horas pegados a la pantalla devorando contenido digital transforma nuestra relación con las redes sociales
El uso de plataformas móviles no deja de crecer y abrir una aplicación en cada rato libre se ha convertido en un acto casi inconsciente. El auge de los formatos dinámicos y los algoritmos personalizados consiguen que pasemos horas devorando contenido sin apenas darnos cuenta. Esta tendencia plantea un debate abierto sobre la desconexión real y cómo este constante estímulo digital está transformando por completo la gestión de nuestro tiempo de ocio.
¿Y tú? ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales?
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