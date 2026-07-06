❌ ✅ Encuesta | Los últimos datos arrojan que Ourense es una ciudad muy contaminada, ¿temes que afecte a tu salud esa contaminación?

Estación de control de la contaminación del aire en Eulogio Gómez Franqueira.

Las partículas en suspensión sitúan a Ourense ante el reto de adaptarse a la nueva normativa que entrará en vigor en 2030

Ourense supera ampliamente los niveles de contaminación ambiental de la Unión Europea según un estudio de Ecologistas en Acción. Esto sitúa a la ciudad como de las más contaminadas en Galicia.

Además, la estación ourensana en Eulogio Gómez Franqueira contabilizó 30 jornadas por encima del nuevo umbral diario establecido para las PM10 y 39 días por encima del previsto para las PM2,5. La normativa europea permitirá únicamente traspasar 18 veces estas cifras anuales en ambos casos. Esto muestra la grave situación que atraviesa la ciudad en cuestiones de contaminación ambiental

Por su parte, expertos afirman que esta situación de constante exposición a partículas contaminadas pueden provocar problemas respiratorios y cardiovasculares en la población.

¿Y tú? ¿temes que afecte a tu salud esa contaminación?