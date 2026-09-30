❌ ✅ Encuesta | ¿Vivirías en un piso de 12 metros cuadrados por 240 euros al mes en Ourense?

Así es el minipiso de 12 metros cuadrados que se alquila por 240 euros en Ourense

El fenómeno de los minipisos ya ha llegado a Ourense. El alquiler más barato de la ciudad cuesta 240 euros al mes, pero tiene apenas 12 metros cuadrados, diez de ellos útiles. En un único espacio se concentran la cocina, la zona de descanso, el comedor, la ducha y el baño, con una distribución pensada para aprovechar cada centímetro.

Su reducido precio contrasta con un mercado en el que cada vez resulta más difícil encontrar alquileres por debajo de los 500 euros. El propio anunciante lo plantea como una opción para una persona que busque una segunda vivienda económica o necesite alojarse de forma esporádica en la ciudad.

Y tú, ¿vivirías en un piso de estas características por 240 euros al mes? Participa en nuestra encuesta.