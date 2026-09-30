Galería | Así es el minipiso de 12 metros cuadrados que se alquila por 240 euros en Ourense, en fotos

Un ático de 12 metros cuadrados y 10 útiles en la zona de Camelias se anuncia por 240 euros al mes, con cocina, baño, cama y zona de estar concentrados en una única estancia

Un ático en la zona de Camelias concentra en un único espacio la cocina, el baño, la zona de descanso y el almacenamiento, con cada elemento encajado para aprovechar al máximo los pocos metros disponibles.

El inmueble, situado en la calle Carriarico, dispone de 10 metros cuadrados útiles y se anuncia como una vivienda pensada para una persona. También ofrece una plaza de garaje por 50 euros más al mes.

Las imágenes muestran una distribución al límite: cama, cocina, mesa, armario, ducha e inodoro conviven en una misma estancia bajo los techos abuhardillados del ático.