En una comparecencia de urgencia marcada por los dardos a la prensa y a los "filtradores" del vestuario, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha descartado su dimisión, ha anunciado elecciones y ha restado importancia al altercado entre Valverde y Tchouaméni

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido este martes, 12 de mayo, de urgencia con un mensaje tajante: no hay dimisión. Asegurando gozar de una "salud perfecta", el mandatario anunció la convocatoria de elecciones a las que su actual Junta Directiva volverá a presentarse, denunciando de paso la existencia de "campañas para generar una corriente de opinión" en su contra aprovechando los recientes baches deportivos.

Sin embargo, el punto más candente de su intervención de más de una hora fue el altercado entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni (multados con medio millón de euros). Pérez restó gravedad a la riña, asegurando que es algo habitual que queda "dentro de la casa", y disparó duramente contra la filtración del suceso y contra los medios. "Sabemos quién lo ha contado", advirtió el presidente, quien dejó un recado muy claro a los periodistas: "No pueden creerse que son los dueños del Real Madrid".

Y a ti, ¿Te han parecido bien las declaraciones de Florentino Pérez en la rueda de prensa?