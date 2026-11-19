La elección del nombre de un recién nacido responde cada vez más a las nuevas tendencias en Ourense, con opciones breves que ganan protagonismo frente a los nombres tradicionales.

Los nombres cortos se han convertido en una de las tendencias a la hora de elegir cómo llamar a los recién nacidos en Ourense. Opciones sencillas, fáciles de pronunciar y, en muchos casos, con pocas letras, ganan presencia entre las nuevas generaciones.

Frente a esta moda, los nombres tradicionales siguen teniendo su espacio y continúan siendo una elección para muchas familias, que apuestan por mantener nombres vinculados a la historia familiar o a generaciones anteriores.

Ante estos cambios, ¿prefieres la tendencia de los nombres cortos o te decantas por los tradicionales?