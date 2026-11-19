Las décadas van transformando radicalmente el elenco de nombres de los recién nacidos en Ourense. Cuando un profesor pasa lista en una clase de hoy en día lo hace mucho más rápido que en los años 80 o los 2000. Los nombres compuestos prácticamente han desaparecido del mapa y los nombres cortos (entre tres y cinco letras) son los principales protagonistas actualmente, especialmente en las denominaciones de varones, que todavía han sufrido una mayor transformación en las últimas dos décadas. Así se desprende del informe sobre nombres de los recién nacidos del Instituto Nacional de Estadística.

Esta reducción de letras se ejemplifica a la perfección con el caso del nombre Alejandro. Mientras que en la década de los 2000 era el segundo nombre más utilizado en niños, a día de hoy ya no se encuentra ni en el top 15, dando paso a su forma reducida, Álex, que se cuela por primera vez en el top 10. En el top 15 de hombres de la actual década, solo se mantienen con más de cinco letras Daniel, Martín y Manuel, que es el gran nombre clásico que se mantiene entre los más utilizados década tras década.

Nombres más comunes según la década.

Los más utilizados en la década de 2020 en el caso de niños son Mateo, con 119 casos, Martín, con 109, Gael, con 90, y la gran sorpresa, Enzo, que también se cuela en los puestos de arriba con 90 casos.

En el caso de las niñas, no hay tanta sorpresa en los puestos de arriba: Sofía (80 casos), Noa (67), Lara (62) y Mía (62), la mayor irrupción, lideran.

Lejos quedaron las María Carmen o las Ana Belén y los José Manuel o Francisco Javier. En la década de los 70, casi la mitad de los nombres eran compuestos: 13 de los 30 primeros entre hombres y mujeres. En el caso de las niñas recién bautizadas de dicha década, la situación era todavía más exagerada, con 8 de los 15 primeros.

Curiosamente, en épocas más pretéritas lideraban también los nombres cortos y simples, pero sin la presencia de nombres genuinamente gallegos o llegados del extranjero. En vez de Roi, Leo o Noa, antes de los años 30 destacaban sin duda los Josés y Marías.