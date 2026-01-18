3.000 euros en premios ás mellores carrozas e comparsas de Xinzo

ATA O 10 DE FEBREIRO

O Concello de Xinzo de Limia vén de abrir o prazo de inscrición para o desfile do 17 de febreiro ás 17,00 horas, Martes de Entroido, e que repartirá 3.000 euros ás mellores propostas creativas

Comparsa Aladdín del 2025
Comparsa Aladdín del 2025 | Concello de Xinzo de Limia

O Concello de Xinzo de Limia vén de abrir o prazo de inscrición para o desfile do 17 de febreiro ás 17,00 horas, Martes de Entroido, e que repartirá 3.000 euros ás mellores propostas creativas.

A categoría de Carrozas será a mellor dotada economicamente, cun primeiro premio de 900 euros e un segundo de 800 euros. No caso das Comparsas, que deberán contar cun mínimo de oito persoas, o grupo gañador recibirá 500 euros, mentres que o segundo clasificado obterá 400 euros.

Para os colectivos máis pequenos, formados por menos de oito compoñentes, reserváronse un primeiro premio de 250 euros e un segundo de 150 euros. Así mesmo, a organización contempla unha mención especial dotada con 100 euros.

As persoas e grupos interesados en participar teñen de prazo ata o 10 de febreiro no enderezo entroidodexinzodelimia@gmail.com ou na biblioteca municipal.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats