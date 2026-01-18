ATA O 10 DE FEBREIRO
3.000 euros en premios ás mellores carrozas e comparsas de Xinzo
ATA O 10 DE FEBREIRO
O Concello de Xinzo de Limia vén de abrir o prazo de inscrición para o desfile do 17 de febreiro ás 17,00 horas, Martes de Entroido, e que repartirá 3.000 euros ás mellores propostas creativas.
A categoría de Carrozas será a mellor dotada economicamente, cun primeiro premio de 900 euros e un segundo de 800 euros. No caso das Comparsas, que deberán contar cun mínimo de oito persoas, o grupo gañador recibirá 500 euros, mentres que o segundo clasificado obterá 400 euros.
Para os colectivos máis pequenos, formados por menos de oito compoñentes, reserváronse un primeiro premio de 250 euros e un segundo de 150 euros. Así mesmo, a organización contempla unha mención especial dotada con 100 euros.
As persoas e grupos interesados en participar teñen de prazo ata o 10 de febreiro no enderezo entroidodexinzodelimia@gmail.com ou na biblioteca municipal.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ATA O 10 DE FEBREIRO
3.000 euros en premios ás mellores carrozas e comparsas de Xinzo
LLENO DE REFERENCIAS
Un cartel rompedor celebra el espíritu colectivo del Entroido de Verín
TRADICIÓN GASTRONÓMICA GALEGA
O Concello de O Carballiño ultima a súa XXXI Festa da Cachucha
INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
El Boteiro manda en el cartel de Vilariño de Conso
Lo último
SEIXO Y FONTEFRÍA
Manzaneda prevé abrir dos pistas este domingo
FESTIVO EN VERÍN
Ni tan siquiera el Cigarrón se quiso perder un gran San Antón
Estación de Montaña de Manzaneda
Días para mostrarse al mundo