Xinzo se prepara para cinco semanas de Entroido llenas de música y tradición

Xinzo de Limia dará el pistoletazo de salida a 5 semanas de Entroido el próximo sábado 24 de enero con la celebración del Petardazo. Así lo han confirmado hoy a la mañana los representantes del Concello durante la presentación oficial del cartel de 2026 y la programción, que este año cuenta con diferentes novedades.

Este año el Petardazo contará con la actuación de Henry Méndez y la Orquesta Origen para complementar la oferta con ocio para todas las edades. Las orquestas jugarán un papel novedoso este año, contando con la actuación de París de Noia el Domingo de Corredoiro.

Otra de las grandes novedades de este año es la recuperación del Festival da Canción Humorística, el sábado 14 de febrero, cuando la Plaza Mayor volverá a convertirse en el escenario de la sátira, crítica social y la retranca al recuperar un certamen que antaño marcaba la banda sonora del Entroido.

Si bien el programa añade novedades, también apuesta por reforzar las iniciativas exitosas de otros años. El viernes 13 de febrero -Viernes de Entroido- acogerá la II Edición de la Fiesta Glam, que este año contará con la actuación de Locomía, uno de los clásicos del entroido antelano.

Las charangas volverán a ser co-protagonistas de la fiesta, contando con más de 25 agrupaciones de "primer nivel" y que ofrecerán más de 70 pases a lo largo de estas cinco semanas. La música tradicional también tendrá su hueco con las actuaciones de A Requinta da Laxeira o el concierto del grupo folk "O D'Abaixo".

Nuevo Cartel

Este año el cartel corrió a cargo de Franisco Isaac Gómez Abuín, conocido diseñador gráfico de la villa y que esperaba la oportunidad desde hace años de poder realizarlo. Isaac apuntó que la idea llevaba macerándose desde que se le ofreció la primera vez hace años por las Comisiones del Entroido, aunque no pudo ser hasta este 2026 por motivos laborales. La reina del Entroido de Xinzo, la Pantalla, es la figura principal de la composición, acompañada por los enseres que componen en traje tradicional.