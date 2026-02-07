Allariz comeza o entroido recordando a Paco García
COMPADRES
Os entroideiros de Allariz, contra vento e marea, encontráronse na Barreira para dar comezo á troula co recordo do exalcalde falecido Paco García
O entroido vai chegando a tódolos recunchos da provincia de paseniño, facéndose de rogar. Esta semana os alaricáns poideron dar renda solta a unha das celebracións máis queridas na vila, que este ano serviu como homenaxe ao defunto Francisco García, Paco, exacalde do Concello e veciño querido por todos.
O pasado xoves, Allariz celebrou a súa noite de Compadres, a cita que serve para arrincar o entroido no Concello. Os entroideiros, contra vento e marea, encontráronse na Barreira, pasadas as 20,30 horas. Acompañados do grupo de gaiteiros De Pé Feito, percorreron as rúas da vila nunha noite de diversión, troula e recordos.
O entroido, que comeza co colgamento do meco, era unha das moitas festas nas que se podía ver a Paco desfrutar xunto aos seus veciños. Por iso, este ano o meco serviu de homenaxe para él, vestido cunha camisola coa frase “sempre con nós” e colgándolle uns guantes de boxeo, un disfraz que Paco adoitaba poñerse.
Moi emocionado, o irmán de Paco, Pío, axudou a subir ao meco para dar comezo a unha tradición que non será o mesmo sen él.
