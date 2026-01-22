La controversia vuelve al “Petardazo” del Entroido de Xinzo por dos pubs y un perfil de redes sociales

Aunque el Entroido es una de las épocas de mayor felicidad para los limiaos, nunca viene exento de polémicas. Por segundo año consecutivo, la controversia procede de la oferta de autobuses que un perfil de redes sociales establece para acudir al sábado de “Petardazo”, el inicio oficial del Entroido en Xinzo.

La Policía Local del municipio ha abierto un expediente tras tener conocimiento “de que se estaba haciendo una publicidad en redes sociales que pudiese contravenir la ley de prevención del consumo de alcohol por menores”, explicó Jose Estévez, inspector jefe. Estévez hizo referencia a la Ley 11/2010, que regula “las actuaciones e iniciativas en el ámbito de la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad”, estableciendo limitaciones a determinadas prácticas de publicidad, promoción y patrocinio del consumo abusivo de bebidas alcohólicas.

En la oferta de autobús, se incluye la frase “2 chupitos incluidos” en los pubs involucrados. La interpretación de los agentes viene de que al ser un perfil de redes sociales público, esta promoción puede llegar a los menores de edad. “Al no haber un control de menores, esta publicidad puede ser vista por ellos y constituir una infracción”.

El informe será trasladado a la Consellería competente, explicó el inspector, aclarando que serán ellos los que valorarán si se incoa un expediente sancionador, siendo los responsables de la tramitación y la resolución. Ayer por la mañana, la Policía local ultimaba detalles para remitirlo.

Por su parte, la gerencia de los pubs implicados ha hecho un comunicado público a través de redes sociales, aclarando que ellos son colaboradores y no organizadores del evento, afirmando que la gestión, venta y promoción corresponde a terceros. También incidieron en que no se trata de “chupitos gratis” regalados por los locales, sino de un servicio comercial “incluído no paquete pechado polos organizadores”. También quisieron ser tajantes en lo que respecta a la protección de menores y el control del acceso, indicando que las consumiciones incluidas no serán servidas a menores de edad y se solicitarán los DNI a la entrada para verificar que no acceden a los locales. Así, reiteran su “compromiso total cun ocio seguro, responsable e o estrito cumprimento da lei”.

Este es el segundo año que la promoción de transporte incurre en polémicas. En 2025, el mismo perfil de redes sociales publicitaba que los asistentes podían traer sus propias botellas en el autobús, lo que suscitó quejas entre los hosteleros y la restauración.

El temporal pone en jaque el inicio del Entroido con frío y posibilidad de nieve

A esperas de la previsión meteorológica para mañana, el Petardazo sigue adelante con la programación completa, según confirmó el concejal de festejos de Xinzo de Limia, Ricardo Sieiro. Como medida preventiva frente a las precipitaciones esperadas, se han colocado carpas en los puntos más concurridos de la villa. Si bien la alerta naranja de hoy ha cancelado otros eventos, el Petardazo seguirá adelante a expensas de cómo evolucione la situación atmosférica.

Las actuaciones para la noche del sábado continúan en pie por el momento, aunque cabe la posibilidad de su cancelación si la meteorología empeora. Las previsiones invitan a pensar que Xinzo vivirá un comienzo de Entroido especialmente frío y con posibilidad de que la nieve robe el protagonismo.