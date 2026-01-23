La declaración de Interés Turístico dispara reservas en el Macizo

A las puertas del Entroido, celebración por antonomasia de la provincia ourensana, el sector hostelero cuelga el cartel de completo en la mayor parte de los municipios donde esta tradición alcanza mayor relevancia.

Xinzo de Limia, Verín o Laza son ejemplo de ello, pero el fenómeno se extiende también al Macizo Central, donde la reciente declaración de su Entroido como Fiesta de Interés Turístico Nacional ha propiciado una notable anticipación de las reservas. Así lo confirman desde el Albergue de Vilariño de Conso, donde apuntan que “se nota que a xente reservou antes”, alcanzando la plena ocupación hace ya algunas semanas.

El hotel restaurante A Nosa Casa, en Viana do Bolo, confirma de igual manera que sus plazas hoteleras presentan ocupación total durante este periodo festivo y que la gente “empezou a chamar xa despois do verán para realizar as reservas”. Por su parte, desde “O Trancallo”, situado en la aldea vianesa de Mourisca, afirman “que se ha notado la designación de Fiesta de Interés Turístico Nacional. En Entroidos anteriores las reservas se realizaban a principios de enero, este año en esa fecha ya estábamos llenos.”

En Trives, Anxo Fernández, de La Viuda, afirma que “xa teño algunhas reservas feitas, porque a xente sabe que debe facelo antes para ter plaza asegurada”, aún así, asegura ser consciente de que ”o clima fai que as reservas vaian máis lentas, esperando asegurar bo tempo”. Carlos Álvarez, de O Pendón, en Manzaneda, tiene casi cubiertas las plazas de cara al fin de semana grande del Entroido.

Si bien es cierto que la capacidad hotelera resulta limitada en los tres municipios, Vilariño de Conso, Viana y Manzaneda, los amantes de la tradición no dudan en apresurarse para asegurar su alojamiento, conscientes del notable auge de la celebración en este enclave.

Xinzo, Verín y Laza

Las semanas de Entroido en Xinzo de Limia suponen un impulso importante a la economía local. A pesar de ser uno de los Entroidos más largos, los carteles de lleno se cuelgan la mayoría de fechas. Estas semanas, los hoteles céntricos de la villa como el Orly o el Xinzo indican un lleno completo para este sábado 24 de enero, el “Petardazo”, que marca el inicio de la fiesta. Si bien aún hay algo de opciones para los siguientes fines de semana, los interesados en acudir el fin de semana de Corredoiro, 7 y 8 de enero, tendrán pocas opciones para comer y cenar en la primera fecha que las Pantallas salen a la calle.

En la comarca de Monterrei, María, del Hotel Villa de Verín, que cuenta con 30 habitaciones, asegura que la gente se ha interesado sobre todo “por los dos fines de semana”, pero ya tienen reservas “todos los días”. En la Morada do Cigarrón, Belén eleva la ocupación al “90% de nuestras 21 habitaciones, solo queda alguna para lunes y martes, hay gente pendiente de que les confirmen las vacaciones para finalizar su reserva”. Francisco, del hostal-restaurante Lugano, afirma que “temos tanto as 15 habitacións coma o restaurante xa a tope”. Todos coinciden en señalar que la práctica totalidad de las reservas para pernoctar procede de Galicia y otras partes de España.

En Laza la oferta gastronómica y de alojamiento es mucho menor, pero el lleno en los días más señalados se repite. Conchi Blanco, de Casa Blanco Conde, dice que en Entroido es “como siempre, ocupadas el 100% de las 13 habitaciones. Son unas fechas muy buenas que nos permiten compensar por todos los meses de invierno, que son muy flojos”. Coincide en esta opinión Natalia Rivas, del alojamiento rural Casa Terra Alma, en la aldea de As Eiras: “Para nosotros se nota mucho el Entroido, ojalá celebraran uno cada mes”. Por último, Lorena Collazos, que gestiona con María José García las Pallozas Ridicodias de Matamá, también apunta que ya tienen reservas “e esperamos volver encher”. Una tónica habitual y que denuncian los responsables de alojamientos son las reservas a través de plataformas que se cancelan a última hora: “Acábanse enchendo, pero son unha mala práctica”.