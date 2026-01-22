Entrudio Viana de Bolo 2026: comparsas, concursos y otros eventos

Viana do Bolo ya tiene cartel del Entroido 2026, el primero desde que la celebración cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional. La obra se dio a conocer a través de las redes sociales durante la jornada de ayer, tras un concurso puesto en marcha el pasado mes de noviembre.

Bajo el título “Entrudio fundido”, la celebración por antonomasia del municipio estará representada por la obra de Diego Blanco Álvarez. Oriundo de la aldea de San Agustín, este joven regresó a las Tierras del Bibei hace relativamente poco tiempo. Con un diseño en el que priman los colores y la imponente figura del boteiro, se impuso frente a casi una decena de participantes.

El Fulión Femenino de el pistoletazo de salida al Entroido de Viana do Bolo -el próximo 31 de enero-, el Concello pone en marcha el concurso de carrozas y el de disfraces, que se celebrarán el domingo y el martes de Entroido, respectivamente.

31 de enero. Fulión femenino

Las celebraciones del Entrudio se abren con el desfile del fulión de mujeres, que recorrerá el pueblo a partir de mediodía.

2 de febrero. Exposición

La inauguración de la muestra “O Noso Entrudio” se llevará a cabo a las 19 horas en la sala de exposiciones del Ayuntamiento.

5 de febrero. Jueves de Compadres

En la medianoche del Jueves de Compadres, las mujeres del pueblo cuelgan al lardeiro en la Plaza Mayor. A última hora de la tarde los fulións recorrerán Viana y la población se enfrentará en una fariñada, a la que seguirá una actuación musical.

7 de febrero. Comparsas

Las comparsas visitan varias localizaciones dentro del municipio de Viana do Bolo. Por la mañana, a partir de las 11, acudirán a la aldea de San Mamede. Por la tarde será el turno de la aldea de Pradocabalos, seguida de fariñada y los fulións.

12 de febrero. Jueves de Comadres

El jueves inmediatamente anterior al comienzo del Carnaval empiezan los festejos más importantes del Entrudio vianés. Como una semana antes realizaran las mujeres del pueblo, en el Jueves de Comadres los hombres cuelgan a la lardeira a partir de la medianoche.

Por la mañana el protagonismo es para la juventud de Viana do Bolo, con el desfile a partir de las 11, del alumnado del CEIP Bibei y el fulión del IES Carlos Casares.

A las siete de la tarde, una charanga recorrerá los bares del pueblo y la Plaza Mayor, y a partir de las ocho, vuelve la fariñada y los fulións a las calles del pueblo, a las que seguirán distintas actuaciones musicales hasta entrada la noche.

14 de febrero. Sábado de Entrudio

La jornada del sábado es nuevamente para que las comparsas se dejen ver en las distintas localidades que componen el municipio de Viana do Bolo. Por la mañana estarán en la aldea de Quintela de Edroso y por la tarde se acercarán a la aldea de Pinza. El cierre de la jornada pasa nuevamente por fariñada, fulións y música.

15 de febrero. Domingo Gordo

El Domingo Gordo es, como su nombre indica, la fecha central del Entrudio. Por la mañana se juntan en Viana do Bolo los fulións y boteiros, no solo del municipio sino también de ayuntamientos vecinos y de Portugal, con las carrozas vianesas, para participar conjuntamente en el desfile.

A continuación, la Festa da Androlla celebra su 54 edición con una comida en la que se podrá degustar esta preparación junto con otros platos y alimentos típicos de la época y de la región. Por la tarde vuelven los fulións a recorrer la villa, seguidos de actuación musical.

16 de febrero. Lunes de Entrudio

La tarde del lunes está centrada en la población más joven de Viana do Bolo. Habrá desfile del fulión infantil, por el centro del pueblo, seguido de juegos, animación y música, para ponerle el cierre con el “fulión trapalleiro”, en el que se cambian los bombos por cazuelas y otros elementos similares, con los que imitar el sonido del fulión tradicional.

17 de febrero. Martes de Entrudio

El otro día grande del carnaval en Viana do Bolo es el martes de Entrudio. Fulións y boteiros recorren por última vez en ese el año las calles de la localidad ya desde por la mañana, mientras que a la tarde se cruzan las últimas batallas de harina. Llegando la medianoche, los fulións desfilan hasta la Plaza Mayor del pueblo, donde a en la medianoche se procede a la quema de lardeiro y lardeira. Un concurso de disfraces y un baile ponen fin a la última de las jornadas festivas.

18 de febrero. Miércoles de Ceniza

El final del periodo de Carnaval está en el Miércoles de Ceniza, que en Viana do Bolo se celebra con la procesión del Entierro de la sardina, que recorre en duelo las calles del pueblo. Posteriormente, una sardinada popular en el barrio del Cabo da Vila despide el Entrudio hasta el año próximo.