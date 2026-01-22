El corto “O Segredo do Fulión” reivindica los Entroidos del oriente ourensano

Los lectores de La Región pueden disfrutar del cortometraje documental “O Segredo do Fulión” en streaming. Esta producción se presentó en la sección Made in OU del Festival de Cine de Ourense (OUFF) y ahora se puede disfrutar en la página web de La Región y también en la OTT de Telemiño.

Dirigido por Pepelu Viñas y producido por Andaman Multimedia y Mirabelle Comunicación, el corto de 14 minutos se centra en los Entroidos ancestrales de Cernado, en Manzaneda, recientemente reconocidos como Fiesta de Interés Turístico Nacional. La obra recorre la tradición del fulión, sus mázcaras y sus ritoss, mostrando cómo la mantienen viva a pesar del despoblamiento rural. La actriz ourensana Mariana Carballal, el narrador local Aimar Vega, el músico Carlos Núñez y el etnógrafo Rafael Quintía participan en el relato.

"O Segredo do Fulión"

El proyecto ha contado con la colaboración y apoyo de La Región, que impulsa la difusión del documental ofreciendo a los lectores la oportunidad de vivir esta tradición desde cualquier lugar.