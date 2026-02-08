Directo | Los cigarrones inundan las calles de Verín en el Domingo de Corredoiro
STREAMING
Las calles de Verín se llenan de música, máscaras y colorido, con los cigarróns y comparsas locales protagonizando el Domingo de Corredoiro, que se retransmite en directo
El Entroido ourensano vive este fin de semana uno de sus momentos más esperados con el Domingo Corredoiro, jornada en la que las calles de Verín se llenaron de color, música y tradición, con la presencia de los emblemáticos Cigarróns y otras comparsas locales.
Los vecinos y visitantes pueden disfrutar de los desfiles y actuaciones de forma directa, ya que el evento se retransmite en streaming, permitiendo a que quienes no puedan acudir presencialmente seguir cada paso de la celebración desde sus casas. La combinación de disfraces hechos a mano, percusión, máscaras y coreografías llena las plazas y calles del municipio de un auténtico espíritu de Entroido.
Sigue aquí en directo el domingo corredoiro en Verín:
