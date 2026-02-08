Directo | Los cigarrones inundan las calles de Verín en el Domingo de Corredoiro

EN DIRECTO
Las calles de Verín se llenan de música, máscaras y colorido, con los cigarróns y comparsas locales protagonizando el Domingo de Corredoiro, que se retransmite en directo

Publicado: 08 feb 2026 - 10:42 Actualizado: 08 feb 2026 - 11:53
El Entroido ourensano vive este fin de semana uno de sus momentos más esperados con el Domingo Corredoiro, jornada en la que las calles de Verín se llenaron de color, música y tradición, con la presencia de los emblemáticos Cigarróns y otras comparsas locales.

Los vecinos y visitantes pueden disfrutar de los desfiles y actuaciones de forma directa, ya que el evento se retransmite en streaming, permitiendo a que quienes no puedan acudir presencialmente seguir cada paso de la celebración desde sus casas. La combinación de disfraces hechos a mano, percusión, máscaras y coreografías llena las plazas y calles del municipio de un auténtico espíritu de Entroido.

Sigue aquí en directo el domingo corredoiro en Verín:

