El Entroido en O Irixo: enxebre y parrandero

El vínculo del Carnaval con Galicia es una historia de apego cultural tan larga, que le ha dado a la fiesta un nombre propio en la comunidad. O Entroido es una forma a la gallega de vivir esta celebración. Es ese momento del año en el que aquí, en Ourense, salen a bailar los personajes más emblemáticos de la semana carnavalesca, como las Pantallas o los Cigarróns; es ese momento en el que las máscaras se pintan con la identidad de la tierra, aunque haya quien mire hacia otros lares y tenga el cosquilleo de adoptar otros motivos para disfrazar los propios: “Coma se estivésemos a perder o sentido do enxebre”.

Tal pensamiento recorrió a Nuria y a Rocío, naturales de O Irixo, en mitad de un desfile de Entroido hace pocos años. El escenario de aquel día las inspiró a fundar una comparsa cuya temática estuviera vinculada a los elementos más representantivos del municipio ourensano. Su intención no era replicar el Carnaval de Río de Janeiro o de Tenerife, sino hacer un Entroido fiel a su entorno y a las tradiciones locales, además de “formar unha peña nosa” con la que celebrar en compañía.

Os Parrandas do Irixo subrayan que “o que facemos, máis que ser traballo de modista, é pura manualidade”

Tan rápido como dieron a conocer su propuesta a los vecinos, una conocida las contactó: “Contad conmigo”, les aseguró Tania, quien se convertiría en su diseñadora oficial. Sin elaborar bocetos, ella materializó el concepto de sus primeros disfraces en prototipos que presentó al resto de personas interesadas. “O resultado foi tan bo, que ese ano uníronsenos más de 80 socios”, explican las tres.

En 2024, “Os Parrandas do Irixo” debutaron en el Entroido ourensano con su comparsa “A leira do millo”. El grupo se expresó en toda una serie de trajes relacionados con el tema del maíz, pudiéndose ver miembros caracterizados como espantapájaros, cuervos, campesinas o jabalíes. Su creatividad llamó la atención por su variedad, pero también por la utilización de recursos naturales para hacer los disfraces. “Fomos con remolques a recoller o cosco de amigos que tiñan leiras de millo para facer os disfraces. Desde o principio tivemos claro que queriamos vestirnos cos materiais do campo”, explica Rocío. Tania, por su parte, añade: “O que facemos, máis que ser traballo de modista, é pura manualidade”. Asistieron a pocos desfiles con un tractor como carroza, sin esperar siquiera llamar la atención. Pero la realidad los sorprendió: ganaron cada concurso al que fueron. Rocío menciona que “nunca nos propuxemos outra cousa que pasalo ben e revivir a xuntanza entre os veciños. Conseguímolo e o éxito foi unha sorte colateral que nos fixo crecer”.

¡Y vaya que crecieron! Los parranderos triunfaron otra vez al año siguiente con “O galiñeiro parrandeiro” en tres concursos, y esperan volver a destacar este Entroido. Aunque confiesan que lo más importante es divertirse como si todo el proceso fuera una fiesta.