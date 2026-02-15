3.000 kilómetros de Finlandia al Entroido ourensano: “Nos debatimos entre ir a Venecia o venir a Ourense"

El Entroido ourensano está cada vez más popularizado a nivel global, buena prueba de ello es la creciente cantidad de asistentes internacionales que acuden a la ciudad, con la única intención de disfrutar de estas fiestas.

En las calles de la ciudad durante estos días no solo se habla gallego o castellano, sino que el portugués, italiano o inglés son más que habituales. Pero incluso nos podemos ir más lejos, ya que al Entroido hasta han llegado visitantes desde Finlandia.

Un grupo de cinco jóvenes finlandesas discutieron hace semanas de donde pasar sus vacaciones y acordaron que lo que más les apetecía era recorrer los más de 3.000 kilómetros que separan Helsinki de Ourense y descubrir el Entroido. “Nos debatimos entre ir a Venecia o venir a Ourense, pero la segunda opción nos llamó más la atención”, aseguró una de las visitantes, que resaltaron que “está siendo una experiencia increíble”.

Las turistas manifestaron que la razón de su llegada a Ourense es exclusivamente por el Entroido, por lo que se moverán por toda la provincia, lo que demuestra el potencial turístico global que acarrean estas celebraciones.