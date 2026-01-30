CELEBRACIÓN DO ENTROIDO
Parada de Amoeiro combina tradición e gastronomía
VISITA DO FULIÓN DE VILAR
O concello de Manzaneda volverá celebrar entre os días 5 e 17 de febreiro de 2026 o seu tradicional Entroido, declarado Festa de Interese Turístico Nacional, unha das celebracións máis singulares polo seu fondo arraigo cultural e tradicional.
O Entroido de Manzaneda ten como protagonista indiscutible á Mázcara, figura de gran elegancia e simbolismo, que representa un dos elementos máis recoñecibles desta celebración.
O programa comezará o xoves 5 de febreiro coa celebración do Xoves de Compadres. Ao día seguinte, o venres 6, terá lugar a tradicional Cea do Lardeiro. A semana seguinte continuará o xoves 12 co Xoves de Comadres e o venres 13 coa ronda da cativada do CEIP Manzaneda e da Casa Niño O Bicarelo.
O sábado 14 será un dos días máis intensos do Entroido, coa visita do Fulión de Vilar ao pobo de Raigada, seguida da fuliada e fariña en San Martiño. Nesa mesma xornada, o Fulión de Langullo visitará Borruga e Cubeiros, mentres que o Fulión de Bidueira irá a Requeixo. O día rematará coa celebración da Cea da Lardeira. O domingo 15 celebrarase o Domingo Gordo na parroquia de San Martiño, e o luns 16 terá lugar a ronda dos Gusanitos pola vila de Manzaneda.
O momento central do Entroido chegará o martes 17 de febreiro, Martes de Entroido, cando todos os fulións do municipio se reunirán na vila para participar nun espectacular desfile conxunto. A xornada culminará cunha comida popular a base de produtos típicos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CELEBRACIÓN DO ENTROIDO
Parada de Amoeiro combina tradición e gastronomía
VISITA DO FULIÓN DE VILAR
O Entroido de Manzaneda regresa cun amplo programa
COLABORACIÓN CIUDADANA
Verín trabaja en el dispositivo para disfrutar de un Entroido “seguro y divertido”
MEMORIA COLECTIVA
Os populares poñen en valor a difusión do Entroido galego