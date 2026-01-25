Maceda no se amedrentó y fue fiel a su cita con los entroideiros

El Concello de Maceda se despertó cubierto por un manto níveo de varios centímetros de grosor, que a pesar de impedir el paso a los vehículos, no pudo con el Entroido.

A primera hora de la mañana, varios grupos de felos se dieron cita en Maceda para salir a recorrer las aldeas de la sierra en su tradicional ruta, que en esta ocasión lucía una estampa atípica. Os Felos da Corga da Serra -en las imágenes-, salieron desde el Bar Cortés pasadas las 10,00 horas, haciendo frente al frío y la nieve.

Uno de los felos del Entroido de Maceda, en plena “trasnada”. | Miguel Ángel

Aunque el clima amenazó, los entroideiros no se amedrentaron. A lo largo de la tarde, se fueron juntando en el Bar Cortés, desde donde se hizo la “Solta do Burro”, una metáfora del comienzo del evento que estuvo acompañada por el Barullón de Carguizoi, que animó la fiesta para “ir xa chamando ao Entroido cos bombos”, confesó Bernardo Losada, miembro de la agrupación.

Sus movimientos para hacer sonar las chocas. | Miguel Ángel

“Nós facemos moito con pouco”, continuó, “non temos previsto que nos pare o inverno”. El Barullón acompañó al burro hasta la Praza das Toldas, donde se colgó el meco -este año una meca-, dando comienzo oficialmente al Entroido.

Una estampa para el recuerdo. | Miguel Ángel

En esta celebración también participa la Asociación de Comerciantes de Maceda, que ayer hicieron el reparto de mecos, una iniciativa para que los comercios locales los disfracen y los coloquen en sus establecimientos para darle “vida e ambiente entroideiro a vila”, apuntó Roberto Artesa, presidente de la asociación.