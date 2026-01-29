El fulión y la soá protagonizan el Entrudio 2026 de A Veiga

La colocación del Lardeiro abrirá, el próximo 5 de febrero, el programa del Entrudio 2026 que elaboró el Concello de A Veiga. Comenzará a las 17,00 horas en la Praza do Concello con la tradicional fiesta de la “fariña”, en la que participarán los niños. Ya de noche, a las 21,30 horas, tendrá lugar la cena de compadres, que se desarrollará en el hotel-restaurante Río Xares.

Una semana después, el día 12, será el turno de la Lardeira, que también irá precedida de otra “fariñada” con los más pequeños del municipio, a partir de las 17,00 horas. A la misma hora de la cena de compadres, las 21,30, arrancará la Cea da Lardeira, que en este caso se desarrollará en el albergue Montañas de Trevinca.

El Entrudio veigués continuará la mañana del 17 de febrero con el desfile de comparsas, carrozas y fulións, donde cada carroza recibirá 650 euros y 60 la participación especial de “O Boi”. En este desfile también jugarán un papel protagonista otros personajes propios del Entrudio de A Veiga: el Charrelo y la Morte.

Finalizado el desfile, a las 14,30 horas, las instalaciones del polideportivo municipal acogerán una nueva edición, y van 20, de la Festa da Soá, cuya entrada tiene un precio de 25 euros. Por la tarde, la Praza del Concello acogerá una chocolatada, que animará el fulión.

Cerrará el programa la Xuntanza de Fulións, que va por su octava edición. Este encuentro de agrupaciones de diferentes concellos tendrá lugar el 21 de febrero, a partir de las 16,00 horas.