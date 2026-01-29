Este año que acaba de comenzar, los problemas sobre ruedas se multiplican. A los accidentes de Adamuz y al caos crónico de Rodalies se suma ahora la protesta de los agricultores, con sus tractores patrullando las calles del país, recordando que el campo también está al límite.

Llueven problemas en un territorio donde tanto el transporte público como el sector agrario ven cómo decisiones políticas y gestión deficiente impiden su normal desarrollo. Este conjunto de conflictos comparte una raíz común: infraestructuras vulnerables, responsables rápidos para señalar abajo y muy lentos para asumir culpas arriba.

Las ruedas de los trenes circulan por carriles que exhiben su fragilidad. Fallos en la soldadura o en el mantenimiento ponen en cuestión cómo se supervisan tramos con un tráfico intenso y diario. ¿Eran adecuados los materiales? ¿Quién controló y certificó esos trabajos? Los ceses en Renfe y Adif llegan deprisa, mientras el ministro de Transportes se declara a sí mismo libre de culpa y el presidente lo mantiene porque “da la cara”. Un país con 45 muertos merece algo más que gestos de escaparate.

En cuanto a los agricultores, el acuerdo con Mercosur les empuja a competir a la baja con productos que llegan desde lejos con normas y costes muy distintos, mientras países del norte de África, como Marruecos o Túnez, ofrecen cultivos mediterráneos más baratos que los nuestros. Resultado: un campo europeo y español cercado por dos frentes, la UE que firma tratados y un vecindario sur que juega con ventaja en precios y condiciones. En estos tiempos tan convulsos, la calma y el diálogo parecen haber sido sustituidos por la crispación permanente y la foto fácil. La irrupción de Trump en este segundo mandato ha contagiado a más de un dirigente con derivas que encajan mal con la democracia representativa. Ruedan los días entre problemas con ruedas y problemas sin ellas, mientras la ciudadanía asiste, cada vez más cansada, a un espectáculo de responsables que se mueven mucho… para no avanzar en nada.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)