Galería | Los políticos gallegos también se disfrazan en el Entroido: de Grease a 'vaquero disco'

Lejos del protocolo institucional, varios cargos públicos también se unieron al Entroido con propuestas de disfraces que oscilaron entre personajes históricos, figuras populares y guiños satíricos. Algunos eligieron trajes más llamativos y otros se decantaron por caracterizaciones más modernas.

Entre las figuras que destacan está el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor. Cabe destacar que los disfraces fueron desde peculiares a curiosos con semejanzas a mexicanos, hippies y hasta un 'vaquero disco'.