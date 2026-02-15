Galería | Los políticos gallegos también se disfrazan en el Entroido: de Grease a 'vaquero disco'

Los disfraces de algunos políticos gallegos.
Políticos gallegos y ourensanos también se sumaron al Entroido con diferentes disfraces y personificaciones

Lejos del protocolo institucional, varios cargos públicos también se unieron al Entroido con propuestas de disfraces que oscilaron entre personajes históricos, figuras populares y guiños satíricos. Algunos eligieron trajes más llamativos y otros se decantaron por caracterizaciones más modernas.

Entre las figuras que destacan está el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor. Cabe destacar que los disfraces fueron desde peculiares a curiosos con semejanzas a mexicanos, hippies y hasta un 'vaquero disco'.

1/8 Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense. | Redes Sociales
2/8 Alfonso Rueda, disfrazado de mexicano. | Redes Sociales
3/8 Gónzalo Pérez Jácome, Alcalde de Ourense, disfrazado con brillos y sombrero. | Redes Sociales
4/8 Al centro, al lado del cerdo, Román Rodríguez González, Conselleiro de Educación y Ciencia de la Xunta. | Redes Sociales
5/8 Al centro de la foto, toalmente de negro Marta Novoa Iglesias, Alcaldesa de San Cibrao das Viñas y Vicepresidenta de la Diputación de Ourense. | Redes Sociales
6/8 Noa Rouco, Consejala de Artes y Festejos. | Redes Sociales
7/8 Goretti Sanmartín Rei, Alcaldesa de Santiago de Compostela. | Redes Sociales
8/8 En el extremo derecho Xosé Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás, disfrazado de personaje medieval. | Redes Sociales

