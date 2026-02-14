VENRES DO COMPADREO
O porco ao espeto e Os Festicultores animan a tarde de chuvia en Verín
SEN MEDO Á CHOIVA
O Entroido alaricano voltou ás rúas da vila co Xoves de Comadres, a segunda data do seu calendario e que serve de antesala ao fin de semana de troula que preparou o Concello.
A cita comezou, como o pasado Xoves de Compadres, ás 20,30 horas na Barreira. A Charanga Achicoria, un clásico do Entroido de Allariz, arrincou o seu pasarrúas acompañado polos entroideiros. Bebida en man, a troula estaba por comezar. Ata pasadas as 22,30 horas estiveron de verbena na vila do Arnoia, retirándose prudentemente para poder rendir na troula vindeira.
Allariz celebrou onte o seu Entroido na Rúa, unha proposta que convocou aos festeiros a achegarse á vila para unha sesión de troula que comezou ás 20,30 horas coa Charanga Os Encerelaldos na Barreira. Coa caida da noite, deu comezo a Noite de Entroido, que levou a festa á Praza Maior da vila, onde unha discomóvil puxo a banda sonora.
O Entroido descansa hoxe na vila de Allariz, pero voltará mañá ás 12,00 horas para unha sesión vermú coa Charanga Alambique dende a Barreira. O vindeiro luns, 16 de febreiro, celebrarase a tradicional Cachuchada na Barreira, unha cita organizada pola Asociación Cultural Xan de Arzúa e que xunta aos veciños para celebrar en comunidade unha das datas más senlleiras da vila.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
VENRES DO COMPADREO
O porco ao espeto e Os Festicultores animan a tarde de chuvia en Verín
SEN MEDO Á CHOIVA
A “Noite de Entroido” fixo vibrar as rúas de Allariz
MÚSICA Y TRADICIÓN
Galería | El Entroido en Xinzo de Limia vive su Festa Glam, en fotos
Lo último
CARTAS AL DIRECTOR
25 anos sen o mestre Mateo
Xesús Alonso Montero, cos deberes feitos