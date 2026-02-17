Galería | As Eiroás consuman los esponsales de A Pita

Antonio y Gumersinda se dieron el “sí quiero” en As Eiroás ante un nutrido grupo de testigos que pudieron acreditar que la “Voda da Pita” cumplió con todos y cada uno de los cánones superado ya el cuarto de siglo de su existencia.

La pareja de viudos protagonistas de la historia que dio origen al Entroido de barrio ourensano se encaminaba hacia el altar pasadas las 13:00 horas, donde les esperaban un cura y una monja para someterles a un interrogatorio sobre la pureza y sinceridad de su amor. Un amor que este 2026 tuvo como protagonista un ficticio pajar, para escándalo del clérigo y comprensión de la religionas, que se pagaba “por cinco pesetas á noite”.

Intentó un año más la pareja irse de rositas tras la ceremonia, y un año más fueron detenidos por los vecinos, quienes les reclamaron unas viandas en pago a la celebración, antes de dar paso a la irrupción de las autoridades, personificadas en un Guardia Civil que intentó, sin demasiado éxito, ganarse la complicidad del público antes de acabar rodeado y sometido por As Pitas, la máscara tradicional de As Eiroás, que bañaron en confetti al falso agente para poner fin a la ceremonia.

El ficticio enlace, basado en una boda real que ha servido para que el barrio ourensano recupere las celebraciones del Entroido, ha ido evolucionando y creciendo durante los 26 años de celebración ininterrumpida, y la actualidad no podía dejar de hacer acto de presencia en las coplas finales, siempre vista desde la popular retranca que caracteriza a este evento.

Antonio Guimarey y Gumersinda Benavides “A Pita” ya son marido y mujer durante un año más, y todos prometen que la próxima boda será aún mejor.