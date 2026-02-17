Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
Participaron 32 comparsas y el Concello repartió casi 6.000 euros entre las ocho mejores
El Entroido de Barbadás vivió este martes su momento cumbre con la celebración del gran desfile de carrozas y comparsas, que arrancó puntualmente a las cinco de la tarde y congregó a un millar de personas.
Como cada Martes de Entroido, la avenida de Celanova de A Valenzá se transformó en un escenario vibrante donde el ingenio, el color y la música tomaron el protagonismo absoluto. Vecinos y visitantes abarrotaron las aceras para presenciar un despliegue de creatividad que este año de nuevo destacó por su gran nivel artístico y, sobre todo, por esa retranca característica que define la fiesta. El recorrido estuvo marcado por la espectacularidad de las agrupaciones, que presentaron desde elaboradas temáticas de fantasía hasta mordaces parodias de la actualidad social y política.
El Concello destinó 6.000 euros a las mejores comparsas. El jurado presidido por el concejal de Cultura, José Manuel Morgade, destacó el altísimo nivel de esta edición. En la categoría de comparsas de más de 10 participantes, el primer premio fue para Póker Premium Monterrey y Pereiro, seguidos por La Tómbola Antoñitos; O Enxame da Auria; E chegou o Nadal a Finca Fierro antes que a Vigo; Trump non movas os marcos ; Vikifarras das Lamas; Denominación Orixe A Parada y Os Rexoubeiros-Aladin.
En la modalidad de 10 o menos integrantes, la victoria recayó en Fórmula 1, con Chapa-Chips Os Dragóns da Ribeira Sacra en el segundo puesto. El palmarés se completó con los galardones especiales a Perfectamente Imperfecto por su diseño y a Móvete entre Medusas por su animación, además de los premios a los mejores mecos elegidos por votación popular, que encabezó la Asociación de Veciños San Martín de Loiro , seguida por San Bieito de Bentraces y Os Carrís.
1/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
2/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
3/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
4/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
5/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
6/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
7/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
8/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
9/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
10/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
11/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
12/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
13/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
14/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
15/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
16/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
17/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
18/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
19/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
20/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
21/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
22/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
23/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
24/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
25/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
26/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
27/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
28/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
29/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
30/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
31/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
32/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
33/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
34/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
35/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
36/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
37/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
38/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
39/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
40/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz
41/41
Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido
|
José Paz