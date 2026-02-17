Galería | Color y retranca se pasean por las calles de A Valenzá durante su Martes de Entroido

El Entroido de Barbadás vivió este martes su momento cumbre con la celebración del gran desfile de carrozas y comparsas, que arrancó puntualmente a las cinco de la tarde y congregó a un millar de personas.

Como cada Martes de Entroido, la avenida de Celanova de A Valenzá se transformó en un escenario vibrante donde el ingenio, el color y la música tomaron el protagonismo absoluto. Vecinos y visitantes abarrotaron las aceras para presenciar un despliegue de creatividad que este año de nuevo destacó por su gran nivel artístico y, sobre todo, por esa retranca característica que define la fiesta. El recorrido estuvo marcado por la espectacularidad de las agrupaciones, que presentaron desde elaboradas temáticas de fantasía hasta mordaces parodias de la actualidad social y política.

El Concello destinó 6.000 euros a las mejores comparsas. El jurado presidido por el concejal de Cultura, José Manuel Morgade, destacó el altísimo nivel de esta edición. En la categoría de comparsas de más de 10 participantes, el primer premio fue para Póker Premium Monterrey y Pereiro, seguidos por La Tómbola Antoñitos; O Enxame da Auria; E chegou o Nadal a Finca Fierro antes que a Vigo; Trump non movas os marcos ; Vikifarras das Lamas; Denominación Orixe A Parada y Os Rexoubeiros-Aladin.

En la modalidad de 10 o menos integrantes, la victoria recayó en Fórmula 1, con Chapa-Chips Os Dragóns da Ribeira Sacra en el segundo puesto. El palmarés se completó con los galardones especiales a Perfectamente Imperfecto por su diseño y a Móvete entre Medusas por su animación, además de los premios a los mejores mecos elegidos por votación popular, que encabezó la Asociación de Veciños San Martín de Loiro , seguida por San Bieito de Bentraces y Os Carrís.