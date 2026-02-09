As Pitas xogan coas olas no Domingo Oleiro de As Eiroás
FESTA DA PITA
A Festa da Pita, un dos entroidos máis longos da cidade, arrancou xa o pasado 1 de febreiro, co Domingo Fareleiro
O Entroido de As Eiroás completa xa a súa primeira semana coa celebración do Domingo Oleiro. Decenas de veciños do barrio, e amantes do entroido de todas as idades, celebraron esta data co lanzamento de múltiples olas, como marca a tradición.
A Festa da Pita é unha das celebracións máis arraigadas de Ourense e un dos entroidos máis duradeiros da cidade. Arrancou o pasado 1 de febreiro, co Domingo Fareleiro, no que ten lugar a recepción do Meco.
Tras celebrarse os obradoiros de pintado de olas, o venres no Centro Comercial Ponte Vella, destinados aos máis pequenos, e o sábado no local da asociación veciñal do barrio, onte foi a quenda de exhibir as olas máis artísticas e coloridas e lanzalas polos aires de As Eiroás.
A xornada festiva, que transcorreu na praza do barrio ourensán, contou coa animación musical da charanga Alambique, e puido celebrarse con normalidade, con decenas de asistentes, grazas a que o mal tempo amainou durante toda a xornada.
Agora toda a veciñanza de As Eiroás espera con ansia a “Voda da Pita”, o seguinte dos actos centrais do entroido deste núcleo, que se celebrará o próximo 17 de febreiro, coincidindo co Martes de Entroido.
