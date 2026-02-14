Galería | A Baixada da Marela, el evento ancestral del Entroido de Maceda

A Baixada da Marela cada año atrae visitantes que buscan vivir un Entroido auténtico, alejado de artificios; esta es una forma de conservar la tradición de Maceda a través de la memoria y la fiesta

A Baixada da Marela es una celebración que hunde sus raíces en ritos populares vinculados al ciclo agrario y a la identidad colectiva de la villa. El acto, protagonizado por la figura totémica de la “Marela”, simboliza la irrupción del tiempo festivo en las calles y marca uno de los momentos más esperados del Entroido. Su origen se sitúa en antiguas tradiciones locales, en las que la sátira, la crítica social y la exaltación comunitaria se mezclaban con el carácter irreverente propio del Entroido gallego.

Con el paso del tiempo, la Baixada se consolidó como uno de los elementos diferenciales del Entroido macedano, manteniendo intacta su esencia popular. La escenificación del descenso, acompañada por vecinos ataviados con indumentarias tradicionales y por el bullicio y los vítores, conserva un aire ritual que conecta pasado y presente. La implicación vecinal ha sido clave para su supervivencia, reforzando el sentimiento de pertenencia y convirtiendo la cita en un símbolo cultural del municipio.

En la actualidad, la Baixada da Marela no solo mantiene su vigor, sino que atrae cada año a visitantes que buscan vivir un entroido auténtico, alejado de artificios. Las calles se llenan de público que acompaña el recorrido en un ambiente festivo y familiar, donde conviven tradición y dinamización turística. Así, Maceda reivindica su identidad a través de una celebración que, lejos de diluirse, se reafirma como uno de los episodios más singulares del entroido ourensano.