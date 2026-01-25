DIRECTO
El Domingo Fareleiro tiñe Xinzo de blanco por el Entroido
La lluvia obligó a los entroideiros a resguardarse durante la mañana
La lluvia obligó a los entroideiros a resguardarse durante la mañana

Galería | Los entroideiros conquistan Xinzo en el Domingo de Fareleiro

LOS LIMIANOS DE BLANCO

El ciclo del Entroido en Xinzo de Limia da comienzo con el Domingo de Fareleiro, una de las citas más reconocibles de su calendario

Publicado: 25 ene 2026 - 17:21 Actualizado: 25 ene 2026 - 17:38

El Domingo de Fareleiro convocó a los entroideiros en la Plaza Mayor de Xinzo este domingo. A pesar de que cita oficial da comienzo a las 17,00 horas, ya por la mañana el espíritu de esta celebración se respiraba en el municipio.

A pesar de que la lluvia acompañó la jornada hasta cerca de las 11,00 horas, cuando escampó la plaza empezó a vibrar. A las 13,45 la lluvia empezó de nuevo, obligando a los presentes a seguir la fiesta dentro de los locales.

1/8 Los primeros participantes del Entroido de Xinzo | B.L.
2/8 La plaza del municipio comienza a llenarse a la espera del Domingo de Fareleiro | B.L.
3/8 Los participantes dejan todo preparado para este evento tan destacado del Entroido | B.L.
4/8 Desde pequeños hasta mayores disfrutan de esta tradición | B.L.
5/8 El cielo acompañó al Entroido de Xinzo tras la presencia de la borrasca Ingrid | B.L.
6/8 Xinzo de Limia ya respira Entroido | B.L.
7/8 Diferentes asistentes a la espera del tradicional Domingo de Fareleiro | B.L.
8/8 Todo listo para esta gran cita en la Plaza Mayor de Xinzo | B.L.

