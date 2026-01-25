Galería | Los entroideiros conquistan Xinzo en el Domingo de Fareleiro

El ciclo del Entroido en Xinzo de Limia da comienzo con el Domingo de Fareleiro, una de las citas más reconocibles de su calendario

El Domingo de Fareleiro convocó a los entroideiros en la Plaza Mayor de Xinzo este domingo. A pesar de que cita oficial da comienzo a las 17,00 horas, ya por la mañana el espíritu de esta celebración se respiraba en el municipio.

A pesar de que la lluvia acompañó la jornada hasta cerca de las 11,00 horas, cuando escampó la plaza empezó a vibrar. A las 13,45 la lluvia empezó de nuevo, obligando a los presentes a seguir la fiesta dentro de los locales.