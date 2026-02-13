Galería | El Entroido en Xinzo de Limia vive su Festa Glam, en fotos

El Entroido de Xinzo de Limia incorpora a su intensa programación la Festa Glam, una propuesta nocturna que fusiona tradición y modernidad

El Entroido de Xinzo de Limia no es solamente personajes tradicionales sino que es una forma de celebrar, de vivir la fiesta, una forma de combinar rituales ancestrales, música de charangas, desfiles tradicionales y varias propuestas de ocio, entre ellas una Festa Glam.

En este ambiente de celebración permanente, esta Festa ha irrumpido como una de las novedades más llamativas de la programación reciente, integrando elementos de cultura pop y ocio contemporáneo dentro de un marco tradicional. Diseñada como una fiesta temática nocturna con música de DJs y actuaciones de artistas conocidos, la Festa Glam anima a los asistentes a vestir con atuendos brillantes y estilismos ochenteros o extravagantes, creando un contraste intencionado entre lo ancestral y lo moderno.

Lejos de diluir su esencia, la Fiesta Glam en Xinzo actúa como un puente entre tradición y contemporaneidad, atrayendo a un público más amplio y reforzando la idea de que el Entroido es, a la vez, una expresión cultural genuina y una plataforma de convivencia festiva.