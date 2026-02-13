El tiempo en Ourense durante el Entroido: Previsión actualizada

El Entroido ya está aquí y una de las preguntas que más se repite estos días es ¿qué tiempo hace en el Entroido? Con los días de fiestas por delante los datos de MeteoGalicia ya permiten hacerse una idea bastante clara de cómo se va a comportar el tiempo durante los días centrales del Entroido y a mayores, todo el mes de febrero.

De cara a la previsión del tiempo para estas jornadas, se espera que las precipitaciones persistan varios días más, con avisos de lluvia y viento en amplias zonas, aunque podría haber una leve mejora hacia el fin de semana si el anticiclón de las Azores se acerca desde el Atlántico, reduciendo temporalmente la inestabilidad.

Aunque la entrada de un aire más frío asociado a una borrasca situada sobre Francia podría traducirse en nevadas débiles en cotas más altas del interior gallego. Ya que se formará un corredor de vientos de origen ártico que propiciará un descenso de las temperaturas en general, con un retorno de la nieve y el granizo en algunas zonas puntuales.

Viernes 13 de febrero

Se espera una jornada de inestabilidad atmosférica, al que hay que añadir la entrada de una masa de aire polar marítima. Se espera un día nuboso en general, con chubascos localmente tormentosos que pueden venir acompañados de granizo. Cota de nieve bajando progresivamente hasta situarse en los 800 metros por la noche. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso notable en la sensación térmica.

Sábado 14 de febrero

La comunidad gallega quedará transitoriamente en la influencia de las altas presiones. Habrá algunos chubascos a primera hora, pero la tarde será de tiempo seco con apertura de grandes claros. La cota de nieve permanecerá en los 800 metros y las temperaturas sufrirán un ligero a moderado descenso, que se notará especialmente en las mínimas.

Domingo 15 de febrero

Durante el domingo Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, aunque con un ambiente muy húmedo. Con esto, se prevén cielos grises con precipitaciones débiles más probables en la franja atlántica y en zonas altas. Por la noche las lluvias se extenderán a todo el territorio. Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso.

De lunes a miércoles

Durante el principio de la semana y hasta el miércoles se vivirán jornadas de cielos cubiertos y lluvias persistentes con tendencia a mejorar con el paso de los días. Las temperaturas también ascenderán, especialmente las mínimas.

Previsión meteorológica para los días grandes de Entroido

De cara al entroido, el escenario climático en Ourense se mantiene marcado por la inestabilidad propia de un invierno atlántico activo: predominante cielos nubosos, lluvias frecuentes y temperaturas suaves para la época, con posibilidad ocasional de viento y nieve en cotas elevadas. No se espera un patrón estable de tiempo seco, por lo que quienes planeen actividades al aire libre durante estas fechas deberían seguir las actualizaciones de MeteoGalicia de manera muy cercana.

El tiempo seguirá dominado por un patrón invernal muy activo, cielos mayormente nubosos y temperaturas suaves para la época; según las predicciones de MeteoGalicia, los próximos días se mantendrán los chubascos intermitentes y el viento variable, con máximas alrededor de los 12–16 °C y mínimas entre 5–10 °C, sin una estabilización clara del tiempo durante las próximas jornadas, lo que implica que durante estas fechas de entroido lo más probable es que prevalezcan las precipitaciones y la inestabilidad atmosférica.

Consejos según el tiempo en Ourense

Con este panorama, lo mejor es adaptarse y no dejar que el tiempo estropee el Entroido:

Lleva ropa de abrigo y alguna prenda impermeable, especialmente si vas a pasar varias horas en la calle.

Consulta la previsión diaria de AEMET y MeteoGalicia.

Si tu disfraz es ligero, piensa en algo para taparte cuando refresque por la noche.

Planifica con margen y flexibilidad por si toca mover algún plan a cubierto.

El tiempo en Ourense durante este entroido 2026 será el habitual de febrero: frío moderado, nubes y lluvias. Nada que no se pueda llevar con buen humor y ganas de fiesta, porque aunque el cielo no siempre acompañe, el Entroido en Ourense se vive igual.