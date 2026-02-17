Galería | Música, paparota y mucho colorido en la comarca de Valdeorras durante su Martes de Entroido

El Martes de Entroido valdeorrés arrancó en A Veiga. Por la mañana, el centro del pueblo fue animado por el paso de 14 comparsas y fulións. Aquí, el sonido de los bombos y azadas fue acompañado por unas comparsas de temáticas muy variadas, como la que anunciaba el descubrimiento de una “vacina multiespecie contra a gripe aviaria, gripe porcina e a dermatosis nodular bobina”, y anunciada por el Ministerio de Saúde e Paciencia. No faltaron los “Charrelos”, el “Boi” y la “Morte” en el pasacalles que precedió a la Festa da Soá, una comida popular que reunió a aproximadamente 700 comensales sobre la cancha del polideportivo municipal.

Ya de tarde, el ambiente del Entroido llegó a A Rúa con un desfile en el que participaron 11 comparsas y fulións, reuniendo a prácticamente medio millar de personas. Tampoco faltó aquí el capítulo reivindicativo, como un grupo de mujeres esquimales defendiendo que Groenlandia es Europa. Tampoco aquí faltaron los personajes propios de este tiempo, los “fargalleiros”.

En O Barco, el desfile reunió a cientos de personas a ambos lados de la travesía para ver las comparsas. Por el centro del pueblo desfilaron 21 con casi 700 personas. En el Entroido barquense volvió a destacar la imaginación de los centros educativos de la villa, sumándose masivamente a la fiesta.